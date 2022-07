Il Cantone cerca nuovi agenti di custodia

I compiti

Negli ultimi anni la tecnologia ha permesso di sviluppare “sofisticati” meccanismi e procedure all’interno delle strutture carcerarie, e per gestirli anche l’agente di custodia deve essere sempre aggiornato. Oltre a ciò, grazie al lavoro in team, l’agente di custodia opera a contatto con persone detenute stabilendo con loro “una relazione professionale, in particolare non discriminatoria, e le sostiene nel gestire la quotidianità”. Inoltre, si fa promotore di un comportamento sociale, e questo presuppone “una notevole capacità di riflessione, un elevato grado di maturità e la capacità di valutare correttamente situazioni complesse”, si legge in un comunicato.