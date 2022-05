Il caldo di questi giorni fa sorridere i viticoltori

L’annata promette bene per i viticoltori. Il caldo anomalo di questi giorni ha fatto fiorire in alcune zone i vigneti e se il caldo continuerà, si potrà avere un raccolto importante. A dirlo è Piercarlo Saglini, capo azienda della Tenuta Montalbano di Stabio. “Per noi è positivo. Quest’anno la vegetazione è partita in ritardo e con questo clima la vite ha recuperato. In alcune zone ha già iniziato a fiorire, quando in genere il periodo è a inizio giugno. Siamo dunque avanti di una ventina di giorni. Significa che il raccolto sarà in anticipo. Anche se il tempo dovesse peggiorare abbiamo una riserva per avere una vendemmia in un periodo ottimale”, spiega ai microfoni di Ticinonews.