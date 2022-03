“Il bitcoin è virtuale e rischiosamente volatile”

A seguito della conferenza Plan B tenutasi ieri sera a Lugano, dove si annunciava la creazione di un polo europeo per la tecnologia blockchain in collaborazione con Tether, la consigliera Sara Beretta Piccoli ha inoltrato un’interpellanza al Municipio di Lugano per far luce su alcune questioni, secondo lei, ancora poco chiare o conosciute.

Bitcoin

Beretta-Piccoli ha fornito una definizione tecnica, nella quale “è imperativo qualificare il Bitcoin come una criptovaluta, ovvero una valuta nascosta e cifrata. Per sua natura, questa non si può quindi toccare né mettere fisicamente nel portafoglio ed essendo virtuale presenta un rischio di volatilità maggiore rispetto alla classica valuta. Anche se di fatto non esiste una “banca del Bitcoin”, questa criptovaluta possiede una certezza rispetto ad altre: la quantità finita e non replicabile. Il Bitcoin è stato creato da un gruppo di hacker, ed è stato poi disseminato sempre da loro sul web. Per scovarli è però necessario un lungo e complesso lavoro di “sminamento” (“mining”) che richiede l’impiego di schede grafiche e reti di computer particolarmente potenti”.

Tether coin

“Tether è traducibile in italiano con il termine “legare” ed è una particolare tipologia di crypto” scrive la consigliera comunale, in quanto “rientra fra le “stable coin”. Ciononostante, Tether è legata (“hosted”) alle blockchain di Ethereum e Bitcoin. Il suo gettone è il “token” ed è stato creato dalla Hong Kong Company Tether Limited, controllata poi dalla Bitfinex”.

Stable coin

Sono criptovalute, scrive Beretta-Piccoli, con valore stabile in quanto ancorato ad una valuta Fiat, cioè una valuta con corso legale di uno Stato. Nel caso di Tether, la valuta Fiat per eccellenza è il dollaro americano. Anche se differente per volatilità dalle altre criptovalute, le stable coin possono tornare utili per controbilanciare il proprio portafoglio titoli con un asset più stabile.

Tether e lo scandalo Bitfinex

Nel 2019, rende noto la consigliera comunale, la società Tether è stata al centro di uno scandalo relativo all’Exchange Bitfinex, che aveva finito per coinvolgere pure Bitcoin. Nell’aprile di quell’anno, il procuratore generale di New York aveva accusato Bitfinex di aver usato i fondi di Tether per coprire perdite pari a 850milioni di dollari americani verso la Crypto Capital Corp. Il problema sta quindi nel fatto che Tether Limited è controllata da Bitfinex e condividono la stessa proprietà. Inoltre, Bitfinex era già stata accusata in precedenza di aver gonfiato il valore di Bitcoin producendo nuovi Tether.

La sentenza

Nel febbraio 2021, “il procuratore generale di New York aveva provato le accuse su Tether e impone a iFinex, Bitfinex e Tether il pagamento di una sanzione pari a 18,5 milioni di dollari, oltre alla cessazione delle attività. In aggiunta, la stablecoin più diffusa al mondo non ha sempre avuto il supporto dei dollari americani”.

Un’altra violazione di Bitfinex

“Neanche un mese fa, nel febbraio del 2022, è stato anche scoperto un hackeraggio avvenuto negli Usa nel 2016 dove erano stati rubati 3,6 bilioni di dollari, a cui sono seguiti degli arresti” conclude Beretta-Piccoli.

Le domande al Municipio di Lugano