Il 14 maggio riapre il Valgersa

Un’estate ricca di possibilità

Nel corso dell’estate sono previste diverse iniziative, eventi e momenti di animazione. Verranno in particolare organizzati alcuni corsi (tiro con l’arco, nuoto, salvataggio, acquafitness) e settimane polisportive. L’animatore giovanile del Comune di Massagno sarà presente sul posto tutti i mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 16.00 e organizzerà inoltre, nel mese di giugno e luglio, alcuni tornei di ping-pong, freccette e footbalino. Per quanto riguarda la ristorazione è prevista l’organizzazione di diversi eventi come serate culinarie a tema. Ci saranno inoltre cinema all’aperto su schermo gigante e serate con musica dal vivo. Si segnala inoltre l’apertura prolungata del bar-ristorante tutti i giorni della settimana indicativamente fino alle 20-21.