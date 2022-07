Ignora 17 semafori rossi nel San Gottardo

Il conducente di un’auto con targa italiana ha ignorato ben 17 semafori rossi nella galleria autostradale del San Gottardo, che in nottata era stata chiusa. Il 46enne ha percorso circa quattro chilometri prima di essere fermato e controllato dalla polizia urana. L’uomo sarà denunciato alla procura, precisa un comunicato odierno della polizia, aggiungendo che fortunatamente non ci sono stati incidenti. La galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni tra le 23.00 e l’1.00 a causa di trasporti eccezionali.