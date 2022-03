I numeri non sorprendono, “ce lo aspettavamo”

Vaccinazione “strumento essenziale”

La vaccinazione – ribadisce – “è lo strumento essenziale per uscire dalla pandemia, il virus circola e si adatta”. Per il medico è essenziale capire cosa succederà nei prossimi mesi ma l’invito a chi non è vaccinato è sempre quello di farlo perché “rimane la chiave per farcela in questa pandemia e non è mai troppo tardi per vaccinarsi”. “La variante è arrivata e sta aumentando in proporzione, non ci sono chiari indizi che dicono che sia più cattiva della classica Omicron”, sottolinea. La prudenza e il buon senso per Garzoni rimangono sempre essenziali, soprattutto in questo periodo.