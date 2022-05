I big del Carnevale puntano all’estate

Dopo l’ennesimo inverno passato senza il tanto apprezzato Carnevale, qualcuno ha deciso di proporre una versione estiva diversa dalle classiche a cui siamo abituati. Il 24, 25 e 26 giugno Lumino ospiterà infatti la festa Carnevaa Iunaited, organizzata presso il Capannone Scuderia Equi-Team Dama dalle società carnascialesche Rabadan Bellinzona, Lingera Roveredo, Or Penagin Tesserete e Stranociada Locarno. Per quei tre giorni di festa è previsto un ricco programma con tanti appuntamenti e ospiti internazionali da non perdere, adatto sia per i grandi che per i più piccoli.

Un carnevale in versione estiva

Il progetto Carnevaa Iunaited ha alla base il desiderio di rendere nuovamente protagonisti gli attori del periodo di carnevale dopo un lungo periodo di pausa dovuto alla pandemia. Guggen, Carri, Gruppi nonché gli stessi organizzatori dei diversi carnevali e i relativi regnanti saranno i protagonisti per eccellenza di questa grande festa. L’obiettivo ultimo è la spensieratezza, lo stare in compagnia ma soprattutto togliere la ruggine dai meccanismi dei carnevali organizzatori dell’evento in vista di un’edizione 2023 all’insegna della normalità.

Gli ospiti

Durante le serate di Carnevaa Iunaited ci saranno degli ospiti d’eccezione e di assoluto valore che penseranno ad animare la festa: Gabry Ponte e il grande Davide Van de Sfroos, artista strettamente legato al Ticino e alla tradizione dialettale particolarmente radicata nel nostro Cantone e che rappresenta una sorta di lingua franca nel mondo del nostro carnevale. Proprio su questo tema, la società Rabadan ha volutamente definito il dialetto quale lingua base sul suo sito internet. Oltre ai due ospiti d’eccezione ci saranno anche le varie Live Bands e DJ’s per tutti e tre i giorni.

Il programma – 24 giugno

Si parte venerdì 24 giugno alle 18 con la Superstar Show Band che scalderà l’ambiente in attesa di Gabry Ponte. La loro adrenalinica scaletta musicale è un omaggio ai grandi della musica Pop e Rock di tutti i tempi, da Elvis Presley a John Travolta, Michael Jackson, Freddy Mercury, Prince e tanti altri fino ad arrivare ai giorni nostri con Bruno Mars. La serata di venerdì si chiuderà con tre grandi e rinomati DJ ticinesi: DJ Miko, Christian Cattaneo e Nick Evans che suoneranno fino alle 3 del mattino.

Il programma – 25 giugno

La seconda giornata di festa proseguirà a partire dalle 15 con un tuffo nelle melodie tradizionali carnascialesche ticinesi grazie alla presenza di 5 Guggen, tutte pronte e motivate ad animare come si deve un pomeriggio denominato “Guggen Day”. A seguire ci sarà DJ Feed per far ballare tutti quanti, mentre dalle 21.30 arriverà il mitico Van De Sfroos che farà sognare i presenti con la sua musica e i suoi testi poetici ben conosciuti dal pubblico ticinese. Al termine dello show di Davide, che durerà circa 2 ore, ci saranno Luis Landrini & Band. La chiusura per sabato è sempre prevista per le 3 del mattino.

Il programma – 26 giugno

L’ultimo di questi tre giorni avrà nuovamente protagoniste le Guggen, che saranno a Lumino già a partire dalle 11. Come da tradizione, non mancherà l’appuntamento con “Risott e Lüganigheta” che verrà servito a tutti i presenti. A partire dalle 14 ci sarà un momento dedicato ai più piccoli con Alvin & Il Mondo delle principesse che darà vita a un musical con canzoni e costumi delle eroine Disney. Per i bambini ci sarà anche la possibilità di farsi fotografare con Alvin, il simpatico scoiattolo musicista. A seguire ci sarà anche un momento originale: Expo Band, pensato per dare la possibilità a tutti gli interessati di conoscere nuove formazioni musicali con cui eventualmente collaborare per eventi di diverso tipo. I tre giorni di carnevale estivo si concluderanno quindi domenica 26 giugno alle 22.

Biglietti

I biglietti per gli eventi in programma saranno acquistabili a partire da domani 28 maggio sul sito del Rabadan.

Intervista Ticinonews a Giovanni Capoferri