Ha aggredito il docente della sua ragazza

Le minacce Sul suo profilo Instagram, il giovane ha oggi minacciato anche chi lo avrebbe denunciato alla polizia. “Presto saprò chi mi ha sputtanato agli sbirri, è morto chi è stato figli di”, ha scritto. Peraltro, scorrendo le stories pubblicate su Instagram dall’uomo, non è nuovo a minacce.

I fatti: mascherato in aula La notizia dell’aggressione era stata anticipata dal portale Tio, e poi confermataci dalla Polizia. Secondo quanto riferito infatti dalla Polizia cantonale a Ticinonews, l’ex alunno maggiorenne è entrato nell’aula dell’istituto e ha colpito l’insegnante con una gomitata. Avrebbe agito a volto coperto.

Dopo la gomitata, la fuga Il giovane, dopo aver colpito il professore di fronte agli alunni attoniti, è scappato, inseguito proprio da alcuni ragazzi. La fuga non ha però impedito alle autorità di identificarlo.

Il video in rete

In rete circolerebbe anche un filmato che mostra l’ex allievo minacciare il docente. Al momento non sono note le motivazioni del gesto: seguiranno accertamenti da parte della polizia, che ha già contattato l’autore del fatto.