Guida spericolata in Romagna: fermato un ticinese

Si è conclusa lunedì pomeriggio la spericolata avventura di un 30enne ticinese sulle strade romagnole. Secondo quanto riferisce il portale Tio, l’uomo, a bordo di una Bmw M2, era scappato sabato in zona Rimini da un controllo dei carabinieri, che avevano tentato inutilmente di fermarlo mentre sfrecciava a grande velocità guidando in maniera spericolata. Fallito l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine, è scattata la segnalazione, e l’uomo è stato infine intercettato dalla Polizia di Bellaria.

Il ticinese, a cui era stata ritirata in precedenza la patente in Svizzera, si è visto affibbiare una multa di 4'500 franchi per le varie infrazioni del codice stradale da lui commesse..