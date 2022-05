Guerra, rischio anche per i vini ticinesi

Giuliano Maddalena, presidente Federviti Ticino, ai microfoni di Ticinonews ha considerato il 2021 “un’annata positiva. Quantitativamente abbiamo sicuramente rimarcato delle differenze tra le regioni, ad esempio in alcune zone particolarmente colpite dalla grandine c’è stata una produzione minore, ma siamo soddisfatti”. La pandemia ha avuto un influsso sul consumo di vino? “Da quello che mi è dato sapere il consumo è effettivamente aumentato. In questo senso, si può dire che la pandemia ci abbia aiutato. Ora però siamo evidentemente preoccupati, perché è presumibile che a causa della guerra anche i costi per il nostro settore aumenteranno, penso infatti all’aumento di costo dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”.

Sempre Sem Genini, ha annunciato la decisione di fare ricorso contro l’insediamento delle nuove Officine a Castione: il pomo della discordia è la confisca dei terreni SAC. “Abbiamo deciso di fare ricorso, anni fa avevamo ricevuto diverse rassicurazioni e adesso basta vedere le ubicazioni alternative per questi terreni che sono state proposte, come ad esempio Losone, che è molto distante da Castione. Non possiamo accettare una cosa del genere: le superfici di compenso dovevano essere nel Bellinzonese, magari nel Piano di Magadino o al limite a Biasca. Ci vengono tolti dei terreni buoni, senza restrizioni, per darcene altri con restrizioni. Se ci vengono dati prati dove non si può coltivare non va bene, è come se ci portassero via una Ferrari e ci dessero una Fiat Panda, è un po’ una presa in giro”.