Guasto sulla linea ad alta tensione delle ferrovie

Questa pomeriggio, attorno alle 18.30, vicino alla centrale elettrica in via alla Cava a Collina d’Oro si è verificato un guasto che ha causato una deflagrazione, con conseguente incendio di alcuni elementi dell’impianto e formazione di denso fumo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano, che hanno messo in sicurezza la zona, e gli agenti della Polizia Cantonale e Comunale. A titolo preventivo anche Ticino Soccorso ha inviato del personale della Croce Verde di Lugano ma, fortunatamente, in base a quanto riferisce la Polizia Comunale da noi contattata, non si registrerebbero feriti.