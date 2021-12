Guai giudiziari per Alberto Akai

Alberto Akai è finito sotto inchiesta per non meglio definite irregolarità finanziarie, che sarebbero legate all’ottenimento degli aiuti Covid. Secondo quanto anticipato dal quotidiano La Regione, l’ex presidente della sezione Ppd di Locarno ed ex consigliere comunale sarebbe nei guai per presunte irregolarità commesse ai danni dello Stato. Non si conoscono l’entità né il modus operandi degli illeciti, ma potrebbero essere legati all’attività di ristorazione condotta da Akai. La polizia si è recata al suo domicilio qualche giorno fa per sequestrare materiale. Più volte sollecitato dal quotidiano, quest’ultimo non è stato raggiungibile.