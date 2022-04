Gru finisce contro un palazzo

Si è fortunatamente risolto senza feriti l’incidente avvenuto giovedì mattina, attorno alle ore 09:45, in un cantiere in via San Gottardo a Massagno. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media il piedi di appoggio di un camion, dotato di un braccio gru, avrebbe ceduto durante un’operazione di spostamento di materiale, causando il rovesciamento parziale del mezzo, con il braccio gru che è finito contro la costruzione.