Wef, camminata di protesta nei Grigioni

Una cinquantina di persone hanno camminato oggi da Küblis a Klosters, nei Grigioni, per protestare contro il Forum economico mondiale (Wef) di Davos (GR) e chiedere più giustizia climatica. Per i dimostranti, la natura e le persone devono essere di nuovo al centro dell’economia e non solo l’avidità di ottenere di più. Gli organizzatori si aspettavano molti più partecipanti.

Scarsa affluenza a causa di altre manifestazioni?

Secondo Gianna Catrina, portavoce dell’alleanza Strike Wef, la scarsa affluenza è forse da ricondurre al fatto che ci sono altre manifestazioni in programma in varie città svizzere. Oltretutto, a causa della pandemia, per molto tempo non si è saputo se l’incontro annuale del Wef si sarebbe svolto.