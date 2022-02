Vicosoprano, sfrecciava a 73 km/h oltre il limite

Cosa è successo

Un 28enne italiano è incappato in un controllo radar alle 16.50 mentre viaggiava in direzione di Chiavenna a una velocità di 153 km/h, già dedotto il margine di tolleranza. Il conducente ha dovuto versare un deposito di 6’000 franchi e la sua patente di guida straniera è stata revocata immediatamente. Durante questo controllo di velocità è stata revocata la licenza di condurre ad altri sei conducenti. Un ulteriore guidatore è stato denunciato alla Procura pubblica dei Grigioni per guida in stato di ebrietà.