Vicosoprano, forestale rimane intrappolato sotto un tronco d’albero

Ieri sera si è verificato un incidente sul lavoro a Vicosoprano: un forestale è rimasto intrappolato da un tronco d'albero. L'uomo di 25 anni era impegnato, insieme a un collega, a segare alberi abbattuti. È rimasto intrappolato all’altezza dell'anca, ma è stato in grado di liberarsi in modo indipendente, informare via radio il suo collega che lavorava più in basso e allertare la Rega.