Un lupo ha fatto precipitare delle pecore?

Sabato sull'Alp Cristallina, nella Val Medel (GR), 71 pecore sono cadute da una parete rocciosa, precipitando per una decina di metri. 24 sono morte, mentre 19 sono state abbattute a causa delle ferite riportate.

Centra il lupo? Secondo Arno Puorger dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca, il fatto potrebbe essere collegato a un attacco da parte di un lupo. Una delle pecore aveva infatti dei segni di morsi sul collo. Inoltre, la notte successiva il guardiacaccia ha notato la presenza nella zona di alcuni lupi.

In attesa delle analisi

Il gregge era protetto da un pastore e da alcuni cani. L'Ufficio per la caccia e la pesca al momento sta indagando. È stato anche richiesto un prelievo del Dna, ma è ancora troppo presto per formulare delle ipotesi.