Un chilo di marijuana nello zaino, denunciato 20enne

Un chilo di marijuana imballata in diverse buste di plastica, nascoste in uno zaino. È quanto ha scoperto la Polizia cantonale dei Grigioni durante un controllo effettuato venerdì nei pressi del lago di Poschiavo, dove si trovavano diverse persone. A detenere la droga un 20enne svizzero, che aveva coltivato le piantine nella regione, per poi smerciare la sostanza in valle e consumarla personalmente.