Trasporto illegale di suini, denunciati i conducenti

Un trasporto illegale di animali è stato rilevato mercoledì mattina presso il centro di controllo del traffico pesante a Cazis, nel Canton Grigioni. Secondo quanto riferisce la Polizia retica i conducenti del tir hanno optato per il tragitto più breve attraverso la Svizzera, ma vietato, per rispettare le scadenze di consegna.

Tir non a norma e tempi di riposo non rispettati

Il mezzo pesante, con targhe spagnole, è stato fermato dagli agenti attorno alle 9 di mattina mentre viaggiava sull’autostrada N13 ed è stato sottoposto a un’accurata ispezione presso il centro di Cazis. Gli agenti hanno rilevato che il camion non rispettava le normative: pesava 43 tonnellate al posto delle 40 consentite ed era alto 4,12 metri al posto dei 4 ammessi. Inoltre, i due conducenti - un 43enne rumeno e un 58enne moldavo - non hanno rispettato i tempi di riposo, violando i limiti di velocità.