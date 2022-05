Tamponamento sull’A13 a Lostallo: due feriti

Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale grigionese, un uomo di 79 anni stava guidando in direzione sud sull'autostrada A13 verso Bellinzona, poco dopo le 15.30. Allo svincolo di Lostallo si è spostato sulla corsia di accelerazione, frenando fino a fermarsi completamente. Allo stesso tempo, un conducente di 30 anni a bordo di un furgone si è immesso in autostrada in direzione di Bellinzona, tamponando il veicolo fermo.