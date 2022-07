Surlej, scontro fra autobus e e-bike

Una 49enne che era bordo della sua e-bike, in viaggio da Surlej verso Silvapplana, è rimasta leggermente ferita a seguito di una collisione laterale con un autobus. Lo comunica la Polizia cantonale dei Grigioni, precisando che l’incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 16.

Cosa è successo

In fondo al paese, la donna è stata raggiunta da un autobus con cui ha avuto una laterale. La donna – di cui se n’è occupato un medico locale in attesa dell’ambulanza – è caduta e ha riportato ferite lievi. La squadra di soccorso dell’Oberengadin ha poi trasferito i feriti all’ospedale di Samedan per essere controllati. La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulla causa dell’incidente e sull’esatta dinamica.