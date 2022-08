Sorpassano una moto, due morti sul Bernina

La polizia cantonale grigionese cerca testimoni per un incidente mortale avvenuto lunedì pomeriggio sul Passo del Bernina. Due auto si sono scontrate mentre sorpassavano una moto e uno dei veicoli ha investito il mezzo a due ruote, che è rovinato a terra. Ad avere la peggio il motociclista e la sua passeggera, un 52enne e una 57enne, che sono deceduti sul luogo dell’incidente.

Secondo quanto riferisce la polizia, l’incidente è avvenuto in zona Piana Süra attorno alle ore 14.45. Le due auto hanno iniziato simultaneamente la manovra di sorpasso e una delle due, come detto, ha investito la moto. Il centauro è caduto sul campo stradale, mentre il passeggero è volato oltre il guidovia, finendo nella scarpata. Malgrado i soccorsi, entrambi sono deceduti sul posto per le gravi ferite riportate.