Soglio, approvato il progetto contro gli incendi boschivi

L’obiettivo del Comune di Bregaglia, si legge in una nota dell’Amministrazione cantonale grigionese, è eliminare i deficit riscontrati nell’infrastruttura per la lotta contro gli incendi boschivi. Per farlo il Governo grigionese ha concesso un contributo cantonale di 368 mila franchi su un costo complessivo di 460 mila. Lavori ritenuti necessari perché, viene scritto, sul versante destro della bassa valle, sopra Soglio, le aree forestali si trovano in zone ripide, esposte a sud, molto secche e scarsamente dotate di infrastrutture viarie.