Snowboarder 17enne muore sotto una valanga

L’allarme dato dati compagni

Un gruppo di giovani del cantone di Zurigo aveva concordato che si sarebbero riuniti alla stazione intermedia presso il ristorante La Diala alla fine della giornata di sci sul Darlux. Il 17enne non era presente. Contattato per telefono aveva segnalato che era uscito dalla pista battuta durante la discesa dall’Alp Darlux e stava cercando una via d’uscita. Quando, dopo diverso tempo, non si è presentato al posto concordato, i colleghi hanno dato l’allarme, intorno alle 15.30.