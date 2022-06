Si rovescia con il dumper e si ferisce

Un infortunio sul lavoro è avvenuto giovedì mattina, attorno alle ore 9:40 in un cantiere sulla strada per i monti Giova a San Vittore. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media un uomo che era alla guida di un dumper si rovesciato con il mezzo. Malgrado le ferite riportate, lo sventurato è riuscito a liberarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM grigionese che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Lugano. Sul posto anche la polizia cantonale per gli accertamenti del caso.