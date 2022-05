Seimila sigarette nascoste nel camper

Le seimila sigarette, spiega in una nota l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) sono state acquistate nell’area duty-free di Samnaun ed erano nascoste in vari spazi del camper, perfino nella doccia.

In Svizzera, sottolinea l’Udsc, è consentita l’importazione di al massimo 250 sigarette al giorno per ogni persona di età superiore ai 17 anni. Ciò vuol dire che per le 5’500 sigarette non dichiarate è prevista una multa di 1’400 franchi svizzeri.