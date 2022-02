Scontro tra due veicoli a Sufers: feriti i conducenti

Il conducente del furgone con targhe slovacche diretto a sud è rimasto intrappolato. Il soccorso stradale dei vigili del fuoco di Andeer ha dovuto aprire la cabina di guida per liberare l'uomo. Gravemente ferito, è stato trasferito all'ospedale cantonale grigionese di Coira con l'Alpine Air Ambulance. Il conducente del semirimorchio è stato invece portato all'ospedale di Thusis con lievi ferite. Per le cure mediche dei due autisti è entrata in azione una squadra di ambulanze di Mittelbünden.