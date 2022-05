Scontro tra auto e moto a Malans

Ieri un motociclista è rimasto leggermente ferito a Malans (GR) dopo la collisione del suo mezzo con un’automobile. Mentre l’auto guidata da un 42enne stava svoltando dalla Zeughausstrasse verso la Luzisteigstrasse, in direzione di Landquart, verso le 17.30 si è scontrata con la moto con in sella un 46enne che viaggiava sulla medesima strada in direzione di Maienfeld (GR).