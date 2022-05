Scontro nella galleria del Vereina: fu negligenza

Nella scorsa estate un macchinista del treno navetta per auto del tunnel del Vereina, nei pressi di Klosters (GR), ha ignorato il segnale di arresto e si è scontrato con un treno passeggeri in arrivo . La frenata immediata del convoglio passeggeri ha evitato il peggio.

Cosa dice il rapporto

Stando al rapporto dell'Autorità d'inchiesta sulla sicurezza svizzera (Sisi) pubblicato oggi, è stata l'attenzione del macchinista del treno passeggeri, che ha riconosciuto in tempo il pericolo di collisione, a limitare i danni dello scontro frontale nell'agosto 2021, che non ha causato feriti. Puntuale per la partenza del treno navetta per auto, il guidatore aveva notato che il segnale sul binario accanto era cambiato da “Halt” (”arresto”) a “Fahrt” (”corsa”). Questo segnale, unitamente a quello di chiusura delle porte del treno, aveva indotto il macchinista a partire. Secondo il rapporto, non è stato utilizzato in modo corretto uno strumento di sicurezza esistente.