Scontro mortale tra due moto a Pontresina

Cosa è successo

Poco dopo le 15 la centrale operativa della polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto una segnalazione di un grave incidente stradale. Sulla Berninastrasse H29 vicino alla località Bernina Suot c'è stata una collisione tra due motociclette, per motivi che non sono ancora stati chiariti. I tre partecipanti hanno riportato ferite mortali. Chiunque sia in grado di fornire informazioni pertinenti su questo fatto deve contattare la base di polizia dell'Alta Engadina/Bergell, al numero 081 257 76 80. Insieme alla Procura dei Grigioni, la polizia cantonale sta indagando sull'esatto andamento dell'incidente.