Scontro fra tre auto a Pian San Giacomo

Cosa è successo

Un 60enne residente nel canton Zugo, poco prima delle 21 stava guidando sulla A13 proveniente da sud in direzione del San Bernardino. Nel tunnel di Brusei, è finito con la sua auto in mezzo alla strada e si è scontrato con un’automobile guidata da un 58enne residente in Ticino, accompagnato da sua figlia, che procedeva nella direzione opposta. Un giovane di 27 anni del canton Turgovia, anch'egli in viaggio verso sud, non è riuscito a frenare in tempo e si è scontrato con l'auto del ticinese.