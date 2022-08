Scontro fra auto e moto a Pontresina

Verso le 15.30 di mercoledì 4 agosto un motociclista 36enne ha superato diversi veicoli sulla Berninastrasse nella discesa verso Pontresina. Contemporaneamente, l’automobilista 48enne che precedeva il motociclista intendeva svoltare a sinistra in direzione di Morteratsch. Il ciclista si è scontrato con il veicolo in svolta e ha riportato lievi ferite. È stato portato in ambulanza all’ospedale di Samedan. Entrambi i veicoli sono stati danneggiati. La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle cause esatte dell’incidente.