Sbanda, urta una rete metallica e si rovescia

Questo pomeriggio, poco dopo le ore 15.30 sulla strada Cantonale della Calanca in territori di Arvigo, è avvenuto un incidente della circolazione che ha visto coinvolto una Suzuki immatricolata in Ticino.

Il circolava in direzione di Rossa. Stando alle informazioni raccolte da Rescue Media, la donna al volante della macchina, giunta all’altezza delle cave di Arvigo, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver urtato la barriera metallica di protezione, ha terminato la corsa rivolta sul fianco.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Sam (GR) e i pompieri della Calanca. Dopo essere stata liberata dal veicolo, la ferita è stata trasportata al pronto soccorso per ulteriori cure. Le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, non sembrano essere particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia Cantonale Grigionese per gli accertamenti del caso. Il tratto di strada interessato dal sinistro è rimasto chiuso per circa un’ora.