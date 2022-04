San Vittore, perde il controllo del veicolo e sbanda

Perso il controllo del veicolo

Stando alle prime informazioni lo sventurato, che circolava a bordo di una BMW immatricolata in Ticino, per motivi ancora da stabilire ha perso il controllo del veicolo per poi sbandare e andare a collidere contro la barriera metallica laterale. A causa dell’urto l’uomo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario del SAM (GR) che dopo avergli prestato le prime cure lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Bellinzona per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia cantonale grigionese che hanno effettuato i rilievi di rito.