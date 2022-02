Roveredo, vettura in fiamme

L’accaduto

Alle 22.30 alcuni residenti hanno visto che in un posteggio c’era un’auto in fiamme. Subito avvisati i vigili del fuoco della Bassa Mesolcina che hanno spento l’incendio con gli estintori. I pompieri hanno anche impiegato una telecamera termica per controllare che non ci fossero focolai sulla facciata dell’edificio. Il veicolo si è bruciato completamente, mentre la casa nei pressi dell’incendio ha subito dei lievi danni materiali.