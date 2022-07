Rimorchio si stacca e urta un’auto

Nel pomeriggio di ieri un uomo di 21 anni stava guidando un’auto con rimorchio sulla Obrealpstrasse presso Tamins, in direzione di Flims quando il rimorchio che trasportava si è staccato dal suo veicolo ed è entrato nella corsia opposta, dove si è scontrato con l’auto di un uomo di 38 anni. La passeggera del veicolo è rimasta leggermente ferita. La donna è stata trasportata all’ospedale cantonale dei Grigioni per accertamenti. Il rimorchio si è fermato a lato della strada, completamente danneggiato.

La polizia cantonale sta indagando sulle cause esatte dell’incidente.