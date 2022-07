Rapina all’ufficio postale di Zizers

La vicenda

Poco dopo le 8 di questa mattina un’impiegata che si apprestava ad entrare all’ufficio postale di Zizers dall’ingresso del personale è stata spinta fuori dalla porta da un uomo incappucciato, che le si è avvicinato da dietro senza essere notato. Quest’ultimo avrebbe minacciato la donna con un’arma da fuoco per poi costringerla a dargli tutti i soldi dalla cassa. Con diverse migliaia di franchi in uno zaino, l’uomo incappucciato e poi uscito dalla Posta attraverso l’ingresso del personale per dirigersi verso Kantonsstrasse. Coloro che hanno potuto osservare la rapina sono pregati di presentarsi alla stazione di polizia di Montalin a Landquart (tel. 081 257 66 60) o ad un altro posto di polizia. La polizia cantonale dei Grigioni ha avviato le indagini per risolvere la rapina.