Poschiavo, due feriti in uno scontro tra moto

Domenica mattina, tra La Motta e La Forcola di Livigno, nel comune di Poschiavo, si è verificato uno scontro tra due moto. Entrambi i motociclisti sono rimasti feriti. Lo comunica la Polizia cantonale grigionese. Verso le 11:30 un italiano 29enne che era in testa a un gruppo di motociclisti, stava superando un’autovettura quando si è scontrato con un 50enne motociclista che sopraggiungeva in senso inverso. Quest’ultimo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dalla Rega all'Ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. Il 29enne ha riportato lievi ferite al braccio nello scontro ed è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Poschiavo. La strada è rimasta chiusa per circa due ore durante le operazioni di soccorso e recupero.