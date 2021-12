Più contagi in aule scarsamente aerate

La qualità dell’aria nelle aule scolastiche influisce sul numero di contagi di Covid registrato a scuola: in quelle scarsamente aerate si registra un numero significativamente superiore di infezioni. Questa correlazione è stata dimostrata per la prima volta dal punto di vista statistico da un progetto pilota effettuato in 150 aule di 59 scuole elementari nel Canton Grigioni. La ricerca è stata promossa dall’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni in collaborazione con l’EMPA, il laboratorio federale svizzero per la scienza, la tecnologia e i materiali.

Lo studio

La qualità dell’aria nelle aule è stata registrata per mezzo di 300 sensori di CO2 (due sensori installati in ogni aula). Sulla base della concentrazione di CO2 misurata nell’aria è stato possibile stimare la quota di aria espirata in un locale. In parallelo è stato monitorato il numero di risultati positivi dei test del coronavirus in queste aule scolastiche. “L’analisi mostra che nelle aule con una qualità dell’aria più scarsa è stato registrato un numero superiore di allievi e insegnanti che hanno contratto il coronavirus rispetto alle aule che venivano aerate regolarmente”, si legge nella nota diramata oggi dall’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni.

Il ruolo degli aerosol

Lo studio dimostra che gli aerosol giocano un ruolo fondamentale nella trasmissione del virus: oltre al CO2, le persone che hanno contratto il nuovo coronavirus espirano anche aerosol carichi di virus. Quanti più aerosol di questo tipo circolano in un locale, tanto più alto è il rischio che le altre persone presenti nello stesso locale si infettino a loro volta; soprattutto se vi rimangono a lungo.

Importante aerare i locali

I focolai nelle scuole contribuiscono all’attuale situazione legata alla COVID-19 nel Cantone dei Grigioni e in Svizzera, evidenzia l’Ufficio dell’igiene pubblica in una nota. Per questo motivo, la lotta alla pandemia in questi luoghi è di fondamentale importanza. L’analisi del numero di casi delle ultime settimane mostra infatti che “un terzo dei casi positivi viene registrato nella classe d’età tra 0 e 19 anni”. Aerare regolarmente le aule è pertanto “molto importante anche durante il semestre invernale”, sottolinea l’Ufficio dell’igiene pubblica. “È inoltre una misura immediata che si attua in modo rapido e semplice”.