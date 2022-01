Personale in quarantena, ristoranti alle strette

“Omicron è ovunque”

“Nella ristorazione Omicron è presente ovunque”, ha dichiarato il presidente dell’associazione di categoria Franz Caluori quando gli è stato chiesto un parere sulle segnalazioni dei media al riguardo. Secondo Caluori, sono dodici i ristoranti grigionesi che hanno dovuto chiudere a causa del personale assente per malattia. Il problema si presenta in tutto il cantone, in modo più acuto in Engadina e a Davos.