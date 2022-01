Omicron, “niente sovraccarico ospedali”

I ricercatori dell'Empa, in collaborazione esperti grigionesi e germanici, hanno elaborato tre scenari epidemiologici per la variante Omicron del SARS-CoV-2: sono giunti alla conclusione che difficilmente spingerà il sistema sanitario ai suoi limiti.

Delta VS Omicron

Rispetto alla variante Delta, Omicron è apparentemente meno pericolosa per la salute ma significativamente più infettiva; e quindi è sorta la questione di sapere se Omicron potesse portare il sistema sanitario ai suoi limiti in Svizzera e Germania, scrive oggi sul suo sito il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca svizzero (Empa).