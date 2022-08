Nomadi, camping abusivo a San Vittore

Un gruppo di una trentina di persone di etnia rom, provenienti dalla Svizzera e dall’Europa, da mercoledì 3 agosto si è installato “abusivamente” nell’area di sosta per camper in zona Pascol Grand a San Vittore. Lo rende noto il Municipio, che ha già provveduto a notificare al gruppo lo stato di illegalità nel quale si trova e ha sollecitato “l’immediata partenza, secondo le disposizioni di legge e lo stato di diritto”.

Campeggiare è vietato

La presenza dei nomadi, ci spiega da noi raggiunta la sindaca Nicoletta Noi-Togni, era stata segnalata dalla polizia cantonale grigionese, che aveva già avvistato il gruppo nella località di Cama. Alle autorità comunali non sono comunque giunte lamentele da parte della cittadinanza o non sono stati segnalati particolari problemi. La questione riguarda l’abusività della sosta: nell’area i camper possono sostare per un massimo di 24 ore, non è dunque possibile campeggiare. Da qui la partenza intimata dal Municipio, che da quando è venuto a conoscenza della presenza del gruppo, si è recato sul posto, sensibilizzando anche sul fatto che in questo periodo non si possono accendere fuochi all’aperto.