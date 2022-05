Nei Grigioni almeno 47 lupi

Il lupo continua a crescere nei Grigioni. Sono infatti almeno 47 i lupi che vivono attualmente nel Cantone, identificati negli ultimi 12 mesi. Oltre a sei branchi grigionesi e uno sul confine con il Ticino(Alta Val Morobbia), alcune coppie si muovono in altre cinque regioni del cantone. E per la prima volta la lince è in Bregaglia.

Lupi in Val Bregaglia e Valposchiavo

Stando alla nota di martedì dell’Ufficio della caccia e della pesca dei Grigioni, nel primo trimestre del 2022, è stata registrata la presenza di singoli lupi anche in Val Bregaglia e in Valposchiavo. Il Cantone non ha tuttavia registrato nessuna nuova formazione di branchi.

Morti due lupi

Almeno due lupi hanno trovato la morte nei primi tre mesi dell’anno. In gennaio i guardiacaccia della Val Surselva hanno abbattuto un lupo maschio che manifestava comportamenti problematici, mentre in marzo un lupo maschio è stato investito sull’autostrada A13 vicino a Maienfeld. Alla fine di marzo è stato soppresso anche un sospetto ibrido di lupo nella Valle del Reno a Coira, perché gli animali ibridi vengono legalmente abbattuti per proteggere la specie. Nel primo trimestre non si registrano grandi notizie negative legate ai grandi predatori. Hanno però predato complessivamente sei fra ovini e caprini e un lama.

Lince in Bregaglia

Da rilevare nel mese di marzo, e per la prima volta, anche la presenza di una lince in Val Bregaglia. Un altro esemplare è stato invece investito vicino a Rothenbrunnen, sulla A13 come accaduto con il lupo.