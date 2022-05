Mucca sulla strada, incidente a Poschiavo

Un 19enne stava viaggiando sulla H29 in direzione di San Carlo, seguito da un’auto guidata da un giovane della stessa età. Una volta fuori dal centro abitato il giovane ha notato l’animale sulla careggiata ed è stato costretto a frenare con il veicolo. Il conducente che lo seguiva si è accordo tardi della frenata e ha tamponato l’auto che lo precedeva.

A seguito dell’uto il primo veicolo è finito sulla corsia di contromano, sbattendo contro il muro di sostegno. I danni sono ingenti, riporta la polizia cantonale grigionese in una nota. Non c’è stata invece nessuna collisione tra i due veicoli e la mucca. La polizia sta ora indagando per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.