Mesocco, trattore finisce nella scarpata

Sabato pomeriggio a Mesocco un mezzo agricolo privo di conducente, dopo essere sceso lungo un pendio, si è arrestato nel letto del fiume. Attorno alle 7:30 un 63enne, che aveva messo in arresto il mezzo senza però spegnerlo, dopo essere rientrato in casa si è accorto che il trattore con il caricatore di fieno si era messo in movimento da solo.

Sul posto sono intervenuti i militi del Corpo Pompieri Alta Mesolcina i quali, dopo aver consultato l’ufficio per la natura e l’ambiente (UNA), hanno recuperato un piccolo quantitativo di olio fuoriuscito dal mezzo. Per il recupero del trattore si è dovuto far capo a un mezzo munito di una speciale gru. La Polizia Cantonale dei Grigioni ha aperto un’inchiesta per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.