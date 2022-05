Medels, scontro frontale con ferito grave

Ieri sera sulla strada nazionale A13, nei pressi di Medels (GR) nella Valle del Reno Posteriore, si è verificato un incidente frontale tra un furgone e un’autovettura. Una persona di 17 anni è rimasta gravemente ferita. Stando alla nota odierna della Polizia cantonale dei Grigioni, la collisione è avvenuta verso le 21.15 di ieri, mentre un 62 enne stava guidando un furgone da San Bernardino in direzione di Thusis.

L’incidente

Poco prima di una curva a destra l’autista del furgone ha sorpassato un’autovettura. Era convinto - così le sue stesse dichiarazioni - di viaggiare in autostrada. Inevitabile lo scontro frontale contro un’auto guidata da un ventenne, accompagnato da un 17enne, che sono rimasti intrappolati fra le lamiere. I due malcapitati sono stati dapprima soccorsi da alcuni militi dell’esercito, impegnati in un corso di ripetizione, quindi dal team dell’ambulanza e dei pompieri di Andeer, i quali hanno provveduto ad estrarli dall’automobile. La Rega ha trasportato il giovane di 17 anni, gravemente ferito, all’Ospedale cantonale dei Grigioni di Coira, mentre il suo compagno e il conducente del furgone, entrambi lievemente feriti, sono stati trasportati all’Ospedale di Thusis. La Polizia cantonale grigionese ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche esatte dell’incidente stradale.