Lya fiuta cinque chili di marijuana in una valigia

A Lya non la si fa: il cane antidroga della Polizia cantonale grigionese ha scovato in una valigia cinque chilogrammi di marijuana. Il controllo è stato effettuato sabato mattina su un autobus al centro controllo veicoli pesanti di San Vittore.

“Lo stupefacente era impacchettato in sacchetti sottovuoto, ed era con ogni probabilità destinato al mercato elvetico”, scrive in una nota la Polizia retica. “La Polizia e la Procura cantonale stanno conducendo le indagini per risalire al possessore, alla provenienza e alla qualità dello stupefacente”.