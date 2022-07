“La protezione delle greggi con i cani funziona bene”

La protezione delle greggi con i cani funziona “abbastanza bene”. E questo nonostante il chiaro aumento degli attacchi di lupi nel 2021. A sostenerlo è Agridea, l'Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e dello spazio rurale che cerca di mettere in rete tutti gli attori dell'intero settore agricolo e alimentare svizzero

Alcuni numeri

L'anno scorso è stato triplicato il numero dei pascoli alpini in cui sono stati utilizzati i cani per la protezione delle greggi, raggiungendo quota 22. In 14 di questi sono stati uccisi tre o più capi di bestiame, in genere pecore. Nove alpeggi si trovano nei Grigioni, due in Vallese, due in Ticino e uno a San Gallo. Agridea, ha esaminato da vicino la protezione delle greggi e il risultato dimostra che solo in un terzo dei pascoli alpini esaminati sono state soddisfatte le condizioni per un uso efficiente dei cani. In due alpeggi su tre i cani da protezione erano presenti sul posto, ma non c'erano le premesse per far svolgere loro un lavoro efficace.

Le complicazioni

Sembra che su questi alpeggi “la gestione delle greggi sia la grande sfida”, concludono gli esperti per la protezione delle greggi di Agridea. La maggior parte degli sbranamenti si sono verificati quando il gregge era troppo sparso e non a causa dell’incompetenza dei cani. Inoltre spesso i requisiti federali per l’espansione delle greggi non sono stati rispettati. L'analisi dello studio ha individuato due ragioni principali di cattiva gestione: o il lavoro dei pastori non era abbastanza professionale oppure il terreno rendeva difficile o addirittura impossibile la gestione delle greggi in modo compatto. Anche il maltempo, magari con la nebbia, ha avuto un effetto negativo.

L'impegno paga

Nei casi in cui i responsabili degli alpeggi si sono sforzati per migliorare la protezione dei loro animali, quasi sempre le operazioni sono state coronate da successo. In quattro pascoli alpini la sostituzione dei pastori demotivati, l'acquisizione di un maggior numero di cani oppure una gestione più coerente del gregge, hanno portato a una rapida e marcata riduzione degli attacchi dei lupi. Agridea non ha approfondito lo studio in quelle aziende in cui sono stati uccisi soltanto uno o due animali. Secondo i risultati della ricerca, in singoli casi possono verificarsi attacchi di lupo anche alla presenza di cani pastore. L’associazione ritiene che il basso numero di animali uccisi indica che la protezione delle greggi su questi alpeggi abbia sostanzialmente funzionato.