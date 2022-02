La polizia grigionese cerca questi due uomini

Le indagini

Le indagini condotte dalla polizia cantonale dei Grigioni hanno permesso di dimostrare che i due uomini, di origine georgiana, potrebbero aver commesso svariati furti con scasso nell’Alta Engadina e a Davos. Si presume che i due uomini abbiano preferito irrompere in singoli appartamenti di condomini e, in rari casi, anche in case unifamiliari indipendenti.