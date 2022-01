La Lingera non si farà

Anche la Lingera molla la presa. Il famosissimo carnevale di Roveredo infatti non si farà a causa del Covid-19. L’edizione prevista dal 16 al 20 febbraio 2022, spiegano gli organizzatori in una nota stampa, è stata definitivamente annullata “visto il perdurare della situazione pandemica”.

Tuttavia la società sta pensando di organizzare un evento all’aperto per festeggiare il 60esimo di fondazione che ricorre quest’anno.

Attualmente l’unico carnevale che pare essere in programma è quello di Chiasso, Nebiopoli, che nonostante le ultime misure avanzate dal Consiglio federale non ha deciso di annullare l’evento in programma dal 10 al 13 febbraio.